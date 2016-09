Policja podsumowuje wakacje: Mniej wypadków na drogach i utonięć niż rok temu

W czwartek lubelska policja rozpoczęła akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Przy okazji pochwaliła się wakacyjnymi statystykami. – Przez te dwa miesiące wakacji odnotowaliśmy mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych i mniej osób rannych w porównaniu z rokiem ubiegłym – mówi nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik lubelskiej policji.

W lipcu i sierpniu lubelska policja odnotowała 240 wypadków, w których łącznie zginęło 35 osób, a 289 zostało rannych. W tym czasie mundurowi skontrolowali 360 autokarów. Nie przyłapano ani jednego kierowcy pod wpływem alkoholu, a stan techniczny pojazdów oceniono jako lepszy. – Rośnie świadomość przewoźników – stwierdza rzecznik.

Nad wodą też było bezpieczniej. Rok temu w wakacje w wodach naszego regionu utonęło 14 osób, tego lata ofiar było o pięć mniej. Wśród ofiar nie było dzieci, najmłodsza osoba miała 17 lat.

Swoimi statystykami podzielił się również Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. WITD w ramach akcji „Bezpieczny autokar” skontrolował 89 autokarów. W czterech przypadkach inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne. – Wynik jest dobry, pokazuje poprawę. Stan techniczny pojazdów jest coraz lepszy – mówi Paweł Gruszka, naczelnik wydziału inspekcji WITD.

We wrześniu inspektorzy ITD w ramach akcji „Gimbus” będą sprawdzać pojazdy dowożące dzieci do szkół. – Z ubiegłorocznych statystyk wynika że ok. 8 proc pojazdów dowożących dzieci do szkoły jest eliminowanych z ruchu – mówi naczelnik wydziału inspekcji. – Pokazuje to, że stan techniczny pojazdów, którymi jeździmy na wycieczki, kolonie jest mniej więcej dwa razy lepszy niż pojazdów, którymi dowożone są dzieci do szkół.