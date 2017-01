Politechnika Lubelska już bez awarii

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji usunęli awarię sieci wodociągowej na terenie kampusu Politechniki Lubelskiej. Od dzisiaj zajęcia we wszystkich budynkach uczelni miały już odbywać się bez zakłóceń.

Do pęknięcia rurociągu doszło w piątek. Dopiero po weekendzie udało się ustalić miejsce awarii. Z powodu braku bieżącej wody we wszystkich budynkach w poniedziałek odwołano wszystkie wykłady i ćwiczenia. We wtorek wyłączony z użytkowania był gmach Wydziału Mechanicznego.

– Od 11 stycznia zajęcia dydaktyczne prowadzone będą zgodnie z planem we wszystkich jednostkach uczelni – informuje prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.