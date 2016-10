Politechnika Lubelska rozpoczyna rok akademicki z nowym Centrum Sportowym

– Wybrałem mechatronikę. To połączenie wielu zróżnicowanych dziedzin i bardzo przyszłościowy kierunek. Ponadto łączy się to z moimi pasjami. Bardzo mi zależało, żeby to była ta uczelnia, ponieważ pnie się we wszystkich rankingach i jest numerem jeden pod względem innowacji – mówi Michał Daniluk. Jego kolega Hubert Hryciuk rozpoczął właśnie naukę na inżynierii produkcji. – Zdecydowałem się na ten kierunek z myślą o pracy. Mam nadzieję, że po tych studiach nie będę miał problemów z jej znalezieniem. Obaj przyjechali z Międzyrzeca Podlaskiego.

Politechnice przybyło we wtorek ok. 2,5 tys. studentów. W sumie nowy rok akademicki na PL rozpoczęło ponad 10 tys. studiujących oraz ponad 500 nauczycieli akademickich.

Tuż po inauguracji roku akademickiego władze uczelni zaprezentowały Centrum Sportowe. – W nowym roku akademickim chcemy zakończyć prace inwestycyjne na kampusie. Modernizacja Centrum Sportowego to pierwszy etap rozbudowy naszych zewnętrznych obiektów sportowych. Chciałbym, aby obszar 15 hektarów kampusu był spójny i dobrze zagospodarowany, tworząc przy tym przyjazną przestrzeń do pracy i studiowania  mówi prof. Piotr Kacejko, rektor PL.

Historia budynku sięga lat 80. ubiegłego wieku. Wówczas znajdowały się w nim hala do gry zespołowej, sale do ćwiczeń gimnastycznych oraz zaplecze sanitarne i administracyjne. – Z upływem czasu budynek zaczął wymagać pilnej przebudowy. Dlatego w 2015 r. rozpoczęliśmy kompleksową modernizację budynku – mówi Wiesław Sikora, kanclerz Politechniki Lubelskiej.

Za ponad 7 milionów zł wykonano remont hali sportowej oraz pomieszczeń sanitarno-szatniowych, jest aparatura i sprzęt niezbędny do zajęć dydaktycznych oraz sekcji sportowych, tablica wyników, nagłośnienie, trybuny dla 100 osób. Nadbudowano też część parterową.