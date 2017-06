Półkolonie na ostatnią chwilę - gdzie są jeszcze wolne miejsca

* Aż dziewięć turnusów – czyli możliwość zorganizowania zajęć przez całe wakacje to oferta przygotowana przez Centrum Sportu Akademos. Dzieci w wieku 7-12 lat na pewno nie będą się nudzić, bo organizatorzy przygotowali aż cztery moduły tematyczne: wakacje z piłką nożną, cheerleaders – magiczne wstęgi, samoobrona – dziecko sprawne i bezpieczne oraz akademos czaradziejos – klub miłośników Harrego Pottera. Pierwsze z nich top nie tylko treningi piłkarskie w nowoczesnej hali sportowej i turniej piłkarski, ale także m.in. zajęcia karate, siatkówka, koszykówka, kalambury i zgadywanki, czy zajęcia z astronomii. Podczas zajęć z samoobrony dzieci będą szalały także na torach przeszkód, uczyły się wspinaczki po ściance, a cheerleaderki poznają taniec magicznej wstęgi, poznają język migowy i wezmą udział w konkursie na najlepszy układ. Fani Harrego Pottera wezmą natomiast udział w rozgrywkach magów, treningach zwinności latających mioteł w Sali Przemian oraz będą walczyć o zdobycie Złotego Znicza. Wszyscy uczestnicy półkolonii w Akademos będą brali też udział w wycieczkach na basen, do kina, na trampoliny i place zabaw.

* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie w najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych obiektach sportowych w Lublinie. W programie m.in. nauka pływania, rekreacja w aquaparku, warsztaty i ćwiczenia praktyczne na rowerach z bezpieczeństwa ruchu drogowego, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, warsztaty kulinarne, fitness i gry ruchowe na świeżym powietrzu oraz wycieczka rowerowa na Słoneczny Wrotków.

* Z Lublina do Motycza Leśnego zawieźć mogą natomiast podopiecznych organizatorzy półkolonii w Centrum Dobrego Wychowania. Z dala od miejskiego hałasu dzieci w wieku od 6 do 12 lat przeżyją przygodę z zielonym survivalem, odkryją swoje talenty teatralno-muzyczne, przeprowadzą liczne eksperymenty, upieką smakołyki w piecu chlebowym i wyprodukują świece żelowe. W programie także wycieczka do parku linowego i labiryntów.

* Na półkolonie w siodle zaprasza natomiast Stajnia Gąsiorówka w Czerniejowie-Kolonii. Uczestnicy zabaw będą brali udział w życiu stajni, pielęgnowali konie, jeździli bryczką i konno na każdym poziomie zaawansowania.

Średnio opłaty za tygodniowe turnusy komercyjnych półkolonii wahają się między 400 a 550 zł. O szczegóły cennika i co dokładnie zawiera oferta trzeba pytać organizatorów.