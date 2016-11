Połowa kadencji prezydenta. Krzysztof Żuk wystawia sobie czwórkę z plusem

Półmetek swej drugiej kadencji na stanowisku prezydenta Lublina podsumował w środę oficjalnie Krzysztof Żuk. Opozycja stwierdziła, że nie będzie go teraz oceniać

Dwa lata rządów prezydent podsumował na 12 stronach prezentacji (dostępnej na dziennikwschodni.pl), ale nie wskazał w niej niczego, co uważałby za swą porażkę, ani niczego, co uznaje za największe osiągnięcie.

– Oczywiście mogę powiedzieć, że najważniejsze są inwestycje tworzące dostępność komunikacyjną miasta i tworzące miejsca pracy, bo to jest prawda, ale dla wielu mieszkańców najważniejsze może być to, co jest w ich dzielnicach – mówi Krzysztof Żuk.

Z największych inwestycji Żuk chwali się np. zaawansowaną przebudową pl. Litewskiego, przebudową skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego, czy budową nowego mostu na Bystrzycy. Przypomina, że miasto zdobyło dotację do budowy nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino. Wspomina też o Systemie Zarządzania Ruchem na skrzyżowaniach.

Wśród zmian, które zaszły w Lublinie w ciągu ostatnich dwóch lat wskazuje m.in. utworzenie 385 miejsc w przedszkolach, budowę i odnowę 43 km dróg, oraz to, że Lublin stał się – obok Warszawy – miastem najczęściej wybieranym przez studentów z zagranicy, których jest już 6 tys. Wydają oni w Lublinie – jak podaje Żuk – około 8 mln zł miesięcznie.

Prezydent chwali się również tym, że podstrefa ekonomiczna na Felinie jest już w pełni zajęta. I podkreśla, że Lublin ma najniższą od czasów transformacji ustrojowej stopę bezrobocia, która w lipcu 2016 r. wyniosła 7,5 proc.

W swej prezentacji Żuk zwraca uwagę również na opracowanie przez Ratusz projektu kodeksu reklamowego mającego oczyścić śródmieście z billboardów, wybranie Lublina na jednego z gospodarzy przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy w piłce nożnej. A także to, że w lubelskich szkołach powstało 45 nowych klas sportowych, których łącznie jest już 136.

Opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wczoraj oceniać prezydenta. Tłumaczyli, że najważniejszym tematem jest teraz złożony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wniosek o stwierdzenie, że Krzysztof Żuk przestał być prezydentem Lublina. O szczegółach tej sprawy obszernie piszemy w dzisiejszym Magazynie.