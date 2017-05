Polska Angelina i "Brad" z Lublina. Co robiła celebrytka na konferencji młodej Nowoczesnej?

Pozowała nago na trumnach, występowała w reality show, przeszła operacje, które mają upodobnić ją do znanej aktorki. Teraz celebrytka zwana „Polską Angeliną” wspólnie z szefem lubelskiej młodzieżówki „Nowoczesnej” chce pomóc dzieciom z Lublina. Nie wyklucza, że wstąpi do partii

- (…) Zostawiam Was z Agnieszką Orzechowską i Danielem Olechem, lub jak ktoś woli z Angeliną i Bradem – tak wtorkową konferencję rozpoczął chłopak z młodzieżówki Nowoczesnej. Lekko spóźnioną, bo celebrytka nie mogła znaleźć swojej białej koszuli.

- Musmy pozostawić nasze sztywne twarze smutnych polityków i zacząć pomagać ludziom – wyjaśnia Daniel Olech. Zapowiedział, że jeszcze we wtorek razem z Orzechowską pojadą do Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kosmonautów i przekażą dzieciom paczki z prezentami. To ma być pierwsza z wielu takich akcji.

- Ja od siebie powiem, że ten stół bardzo mi przeszkadza, bo mam chore nogi. Prosiłam o większy ale niestety nie dostałam – zaczęła Orzechowska. - Jestem dumna, że uczestniczę w takiej akcji, bo sama wychowałam się w pogotowiu opiekuńczym. Chciałabym z dziećmi porozmawiać na ten temat, żeby nie popełniały błędów jakie ja popełniałam. Po pogotowiu opiekuńczym jest zakład poprawczy, potem kolejny, a potem niestety więzienie – dodaje.

Celebrytka opowiadała o chęci pomagania i wspominała o swoim dzieciństwie. - Byłam nawet w klasztorze. Nigdy nie dostawałam paczek, bo mojej rodziny nie było na to stać. Inne dzieci cieszyły się z prezentów – tłumaczy. - Nie jestem Dżoaną Krupą, która robi coś dla piesków. Jestem polska Angelina, proszę państwa – dodaje.

Czy Orzechowska znajdzie się w Nowoczesnej? - Nie udzielam się politycznie w żadnym kierunku. Jeżeli partia Nowoczesna będzie robiła naprawdę coś dla naszego kraju oczywiście chciałabym walczyć żeby przystąpić do tej partii – tłumaczy.

Młodzi działacze podkreślali, że są otwarci na współpracę. - Śledząc historię Angeliny, główne informacje w sieci to to że pokazała tyłek czy spotykała się z Majdanem. Czasami trzeba spojrzeć głębiej na człowieka i na to co sobą reprezentuje. Ja jako przewodniczący lubelskich Młodych Nowoczesnych jestem w stanie podjąć współpracę z każdym – mówi Olech.

Kim jest celebrytka?

O Orzechowskiej najłatwiej przeczytać na portalach plotkarskich. Wywoływała sporo kontrowersji m.in. chwaląc się seksem oralnym z Radosławem Majdanem, czy uczestnicząc w nagiej sesji zdjęciowej dla producenta trumien. Trzy lata temu celebrytka wypadła z czwartego piętra poczas imprezy. Na wczorajszej konferencji porównywała to zdarzenie do sprawy Magdaleny Żuk, która zginęła w Egipcie.