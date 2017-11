Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę już w niedzielę. Zostań wolontariuszem

Zbiórka w całym Lublinie rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 15 (fot. Wojciech Niespiałowski)

– Pamiętam, jak kiedyś przyjechaliśmy do pewnego domu z darami. Było już bardzo późno w nocy – opowiada Krystyna Strzelecka, wolontariuszka akcji PDPZ, która bierze w niej udział od samego początku. – Dostarczaliśmy paczkę samotnej matce z trójką dzieci. Jedno z dzieci, chora dziewczynka, dostała od nas różowego słonia. Jak ona się cieszyła! Do dzisiaj pamiętam jej śmiech.

W tym roku ogólnopolska akcja startuje 26 listopada. Dary rzeczowe dla osób potrzebujących, rodzin wielodzietnych, ludzi samotnych, podopiecznych domów dziecka i schronisk opiekuńczych będą zbierane już po raz 25.

– Pamiętajmy, że akcja dopiero się rozpoczyna. Wielka uliczna zbiórka darów jest jej początkiem, a nie zakończeniem – przypomina redaktor Ewa Dados, pomysłodawczyni i pełnomocnik akcji. I dodaje: Rejestracja sztabów akcji trwa cały czas. Nieprzerwanie – aż do świąt Bożego Narodzenia.

Wczoraj było zarejestrowanych już ok. 250 sztabów akcji w całej Polsce.

Niedzielna zbiórka darów będzie prowadzona w 70 punktach Lublina, m.in. w Polskim Radiu Lublin, galerii handlowej Plaza, na targu Pod Zamkiem, w sklepach Stokrotka i Aldik, a także przed kościołami. Ekipa wolontariuszy z Dziennika Wschodniego będzie czekać na Państwa w sklepie Stokrotka przy ul. Żelazowej Woli.

Zbiórka w całym Lublinie rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 15. – Prosimy o dary, które w naszym rozumieniu są konieczne i niezbędne dla osób potrzebujących – apeluje ks. Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej, jeden ze współorganizatorów akcji PDPZ. Potrzebna jest trwała żywność, środki chemiczne i środki higieny osobistej, artykuły biurowe, zabawki i słodycze. – Wszystko to, co rodzinie jest potrzebne – dodaje ks. Kosicki.

Można przynosić również odzież. – Prosimy o ubrania nowe lub mało używane – apeluje duchowny.

Na niedzielną zbiórkę potrzebni są jeszcze wolontariusze. – Zapraszamy wszystkich, od przedszkolaków aż po emerytów – zachęca do udziału Anna Bieganowska-Skóra, wieloletnia wolontariuszka akcji. – Potrzebujemy ludzi na dwie zmiany – od godz. 10 do 12.30 i od 12.30 do 15.

Każdy, kto chce się przyłączyć do akcji, powinien przyjść w środę na spotkanie dla wolontariuszy do Radia Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, o godz. 18 (szczegóły na www.pdpz.pl).

W ubiegłym roku zebrano ponad 201 ton darów. Ogółem obdarowano ponad 12 tys. rodzin i 15 tys. dzieci, w tym podopiecznych 112 placówek szkolno-wychowawczych.