Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę: Można odbierać dary

Pierwszy w punktów działa w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej (godz. 9-14) zaś drugi – w dawnym Domu Kultury „Kolejarza” (godz. 10-16), gdzie jest główny magazyn akcji PDPZ.

– Wydajemy dary nieżywnościowe – tj. odzież, obuwie, zabawki, gry planszowe, sanki – zaznacza Ewa Dados, pomysłodawczyni i pełnomocnik Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. – Paczki żywnościowe będą wydawane zaś przed świętami zgodnie z przygotowanymi listami.

Akcja PDPZ trwa aż do końca roku. Cały czas są zbierane dary. Długoterminową żywność, słodycze, zabawki, artykuły higieny osobistej i chemię można przynosić zarówno do magazynu głównego akcji PDPZ, przy ul. Kunickiego 35, do Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta (przy ul. Zielonej 3) jak też do Sztabu Akcji nr 1, w siedzibie Polskiego Radia Lublin (przy ul. Obrońców Pokoju 2).

Dary można przynosić również do innych sztabów akcji. Szczegóły na stronie internetowej pdpz.pl