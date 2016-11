Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Wielka uliczna zbiórka darów w Lublinie (zdjęcia)

Ponad tysiąc wolontariuszy wzięło udział w niedzielnej wielkiej ulicznej zbiórce darów w Lublinie w ramach XXIV ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Jak co roku wzięli w niej udział także dziennikarze Dziennika Wschodniego. W „Stokrotce” przy ul. Żelazowej Woli zebraliśmy trzy pełne wózki produktów spożywczych, słodyczy i środków czystości. Do tego kilkadziesiąt worków z ubraniami i zabawkami.

– To bardzo potrzebna akcja, dlatego już kolejny rok angażuję się w zbiórkę także jako wolontariusz – mówi Magdalena Stempniewicz, która podarowała siatkę produktów spożywczych.

Wczorajsza zbiórka to dopiero początek, akcja trwa do końca roku. Jak podkreśla Ewa Dados, pomysłodawca i pełnomocnik PDPZ, zbierane są wyłącznie dary rzeczowe m.in. odzież, zabawki, książki, produkty spożywcze (szczególnie żywność długoterminowa), artykuły szkolne. Trafią one m.in. do dzieci z rodzin wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, a także podopiecznych domów dziecka, świetlic środowiskowych, domów pomocy społecznej i domów samotnej matki.

Każdy, kto chce zostać wolontariuszem musi dołączyć do konkretnego sztabu, wypełnić deklarację ze zdjęciem i odebrać identyfikator. Listę sztabów można znaleźć na stronie akcji www.pdpz.pl. Rejestracja trwa do świąt. Szczegółowe informacje: biuro akcji - siedziba Radia Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, e-mail: biuro@pdpz.pl, tel. 81 53 64 260, 81 53 64 271.