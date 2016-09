Pomysły na Park Ludowy w Lublinie: Plaża, ścieżka biegowa, czy plac zabaw?

Wczoraj poznaliśmy pierwsze pomysły mieszkańców na nowy park Ludowy. Są wśród nich propozycje urządzenia plaży z leżakami, górki saneczkowej, czy toru do jazdy konnej. Jest też sugestia, by w parku nie robić kompletnie nic, a pieniądze spożytkować inaczej.

Pomysły na park miasto ma zbierać do końca września. Później przekaże je do pracowni, która na zlecenie miasta ma opracować kompletny projekt przebudowy Ludowego. Na razie opracowała koncepcję i to jej miał dotyczyć spacer po parku zaplanowany na wczoraj dla wszystkich chętnych.

Ale chętnych prawie nie było i o wyznaczonej godzinie na spotkaniu z projektantami zjawiła się grupa dziennikarzy, a inne osoby można było policzyć na palcach obu rąk.

Nieco więcej wynika z uwag nadsyłanych do miasta mailem, choć i tutaj nie widać wielkiego poruszenia.

– Mieszkańcy zgłosili już kilkanaście uwag – poinformował oficjalnie Urząd Miasta.

Wśród sugestii, które trafiły do Ratusza jest m.in. prośba o stworzenie przejścia na dworzec kolejowy przez teren Targów Lublin. Miastu jak dotąd nie udało się nakłonić Targów do tej propozycji i możliwe, że piesi będą kluczyć wąską ścieżką, tak jak teraz (na zdjęciu).

W mailach pojawiły się propozycje, by oznaczyć jakimiś symbolami dystans na ścieżce biegowej mającej otaczać park. Jest też sugestia, by stworzyć plac zabaw z takimi atrakcjami, jakich nie ma nigdzie indziej. Tak, by dla dzieci był wciągający jak słynny „plac z rakietą” na os. Mickiewicza, co rodzicom dałoby chwilę wytchnienia. W innym mailu pojawia się propozycja stworzenia nieutwardzonego toru do jazdy konnej prowadzącego do Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, usypania plaży obok planowanej przy rzece przystani kajakowej, albo prośba o zatroszczenie się o zimowe atrakcje.

• Uwagi można słać na adres parkludowy@lublin.eu.

Miasto zapowiada, że park w nowej odsłonie powinien być gotowy w drugim półroczu 2019 r., zaś koszty robót mogą wynieść 18 mln zł, z czego 15 mln pokryłoby unijne dofinansowanie.

Koncepcja zakłada m.in. przekształcenie amfiteatru w brodzik z fontannami, budowę sanitariatów z natryskami, stworzenie dwupoziomowej kładki przez rzekę, wytyczeniu 13 wejść i zorganizowanie placów zabaw, także dla psów.