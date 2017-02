Ponad 730 tys. zł za koncert Zakochani w Lublinie. Ile dostali artyści i obsługa itd.? (lista płac)

Widowisko „Zakochani w Lublinie” wystawiane był w Centrum Spotkania Kultur dwukrotnie (27 i 28 stycznia). W rejestrze umów prowadzonym na stronie internetowej Urzędu Miasta właśnie opublikowano umowy zawarte z artystami, wykonawcami, firmami zapewniającymi obsługę techniczną, catering, noclegi dla gości itp.

– W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 200 artystów, w tym najwybitniejsi wokaliści z Lublina – podkreśla Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta miasta. Muzykę skomponował i zaaranżował Tomasz Momot, a na scenie wystąpili m.in. Beata Kozidrak, Krzysztof i Piotr Cugowscy, Urszula.

– Koszt związany z wyprodukowaniem koncertu, próbami, wynajmem sal, rejestracją audio i video, specjalnie przygotowanymi tekstami, muzyką i występem artystów to ok. 700 tys. zł – wylicza Krzyżanowska. Uściślijmy: umowy sumują się do ponad 730 tys. zł. Rzeczniczka Ratusza podkreśla, że jest to zapłata za długą i żmudną pracę. – Przygotowania do koncertu zajęły rok, od jesieni trwały intensywne próby.

Ile dostał główny autor, Tomasz Momot? Za kompozycję i aranżację nieco ponad 14 tys. zł, za dyrygowanie orkiestrami i chórami niecałe 7 tys. zł. Większe są gaże dla wykonawców, ale to nie na ich umowach widnieją największe kwoty.

Samo tylko „porozumienie o współpracy” podpisane przez miasto z Centrum Spotkania Kultur (tu odbyły się koncerty) opiewa na ponad 153 tys. zł. Z kolei na rejestrację koncertu miasto wydało prawie 74 tys. zł.