Pora rozliczyć PIT. Co się zmieniło w tym roku?

W tym roku jest kilka nowości. – Kwota wolna od podatku wynosi 6,6 tys. zł. Oznacza to, że osoby zarabiające w ciągu roku dokładnie tyle lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego – tłumaczy Marta Szpakowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Dla zarabiających rocznie ponad 11 tys. zł, ale mniej niż 85,528 tys. zł, nie zmienia się nic. Kwota wolna od podatku nadal będzie wynosiła 3091 zł rocznie (czyli 556,02 zł odliczane od podatku).

– Za to w przypadku tych, którzy zarabiają powyżej 85 tys. zł rocznie kwota zmniejszająca podatek będzie się stopniowo kurczyć. Natomiast dla podatników o dochodach powyżej 127 tys. rocznie kwota wolna znika całkowicie – dodaje rzecznik.

W ciągu dwóch pierwszych dni stycznia podatnicy z naszego regionu złożyli ponad 2000 deklaracji. – Były to przeważnie Pit-28, czyli firmy rozliczające się ryczałtowo oraz osoby wynajmujące nieruchomość. Najwięcej deklaracji spłynęło do I US w Lublinie – dodaje Marta Szpakowska.

Pamiętajmy także o przysługujących nam ulgach. Chodzi o darowizny, ale nie na rzecz osób fizycznych, i nie większe niż 6 proc. dochodu. Darowizna musi być przekazana przelewem bądź przekazem pocztowym. W ramach darowizny można odliczyć oddaną krew – 138 zł za litr.

Wśród ulg warto też pamiętać o internetowej, czyli dla osób, które dotychczas z tej ulgi nie korzystały. W tym przypadku od dochodu przez dwa kolejne lata można odliczyć poniesiony wydatek, ale nie więcej niż 760 zł.

Rodzice mają prawo do ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Na pierwsze dziecko i drugie dziecko po 1112, 04 zł, na trzecie dziecko – 2004,04 zł a na czwarte i kolejne dziecko po 2700 zł. – Przy czym w przypadku jednego dziecka i przy dochodach 112 tysięcy ulga ta nie przysługuje – dodaje rzecznik.

– Warto też pamiętać, że każdy, kto składa zeznanie roczne z wykazanym podatkiem dochodowym ma prawo przekazać 1 proc. swojego podatku na organizacje pożytku publicznego – przypomina rzecznik.

W piątek, 13 stycznia, z Dziennikiem Wschodnim płyta z programem do wypełniania PIT