Poroniłaś albo urodziłaś martwe dziecko? Dostaniesz ankietę. "Czy chcesz porozmawiać z osobą duchowną?"

Wojewódzki konsultant dodaje, że zbieranie ankiet nie będzie obowiązkowe. – Jeśli kobieta odmówi jej wypełnienia, nikt nie będzie jej do tego zmuszał, a decyzja w sprawie zbierania statystyk będzie należała do szpitala – mówi dr Gogacz.

– To cenne uzupełnienie postępowania medycznego o pomoc psychologiczną i organizacyjną, dotyczące np. praw, jakie przysługują takim kobietom, czy kwestii pochówku – mówi dr Gogacz. – Kobiety w takich chwilach odczuwają żal, smutek, ale też mają postawę roszczeniową, pretensje do siebie albo otaczającego je świata. Wsparcie jest w takich chwilach niezbędne.

– Nie wiem, jak można myśleć o jakiś ankietach w chwili, kiedy umiera ci dziecko – oburza się pani Anna, która straciła syna na początku piątego miesiąca ciąży. – Moim zdaniem powinno być tak, że jeśli kobieta potrzebuje rozmowy z psychologiem lub z księdzem, to powinno jej się to umożliwić. Ale nie narzucać. W szpitalu brakowało mi wsparcia i zrozumienia oraz normalnej ludzkiej rozmowy.

Władza przekracza uprawnienia

– Nie widzę tu dobrych intencji i rzekomej chęci pomocy kobietom, ale kolejną próbę kontroli i narzucania światopoglądu przez władzę, co jest przekroczeniem jej uprawnień – komentuje Kamila Ferenc, prawniczka i koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Dodaje, że dostęp do informacji o wsparciu psychologicznym czy duchowym powinien być na tyle powszechny, by nie było potrzeba do tego żadnych ankiet.

– Projekt narusza też prawo pacjenta do poszanowania godności i intymności oraz tajemnicy lekarskiej. Lekarz może zbierać niektóre informacje o pacjencie na potrzeby leczenia, ale nie ma prawa wynosić danych wrażliwych na zewnątrz. W tym przypadku dostęp do takich danych będzie bardzo łatwy – zauważa Ferenc.

– Sama idea jest słuszna, bo oferuje psychologiczne wsparcie kobiecie. Duże wątpliwości budzi jednak fakt ewidencjonowania danych na temat kobiet, które skorzystały np. z pomocy księdza. Komu i do czego mają służyć takie statystyki? – pyta z kolei Dorota Wójcik, prezes Fundacji Wolność od Religii. – Dane dotyczące spraw związanych z religią są danymi wrażliwymi, więc nie wyobrażam sobie, żeby personel medyczny miał mieć do nich dostęp.

Zdaniem Kamili Ferenc, potrzebna będzie akcja edukacyjna, żeby pacjentki miały świadomość, że mogą odmówić wypełnienia ankiety.