Porozmawiają o łąkach w mieście. Spotkanie w Lublinie

O łąkach w mieście Karol Podyma i Maciej Podyma opowiedzą mieszkańcom Lublina już dziś (17 stycznia) w pracowni Warsztatów Kultury LubDesign (ul. Bernardyńska 11). Początek o godz. 18, wstęp wolny.

Pretekstem do spotkania jest Zielony Budżet Obywatelski, który Lublin wprowadził jako pierwsze miasto w Polsce. Mieszkańcy do końca stycznia mogą składać propozycje własnych projektów.

– Uznaliśmy, że to najlepsza okazja, by zaprezentować „zielone projekty” zgłaszane do budżetów obywatelskich w Warszawie, Krakowie czy Gdyni – tłumaczą organizatorzy dzisiejszego spotkania. – Przedstawimy projekt EkoMiasto - platformę wymiany projektów do budżetów obywatelskich i przykładowe propozycje do realizacji w Lublinie: miejskie łąki kwietne, budki dla ptaków, miejskie sady owocowe.

O swoich realizacjach opowiedzą praktycy – twórcy i współtwórcy takich projektów jak Szklarnia miejska, Łąka warszawska, Ogród społecznościowy w Forcie Bema. Bracia nie tylko sieją i sadzą, ale też edukują – w ramach działań pod hasłem „Wieś w mieście to nie obciach” przeprowadzili cykl szkoleń dla urzędników z Wydziałów Ochrony Środowiska i lokalnych nauczycieli. Uczą jak wykorzystać łąki, sady i pszczoły w mieście.

Po prelekcji przewidziano czas na wspólne pisanie projektów i konsultacje pomysłów.

Zielony Budżet Obywatelski

Miejsca do zazielenienia mogą wskazywać zarówno pojedyncze osoby, jak też wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i rady dzielnic. Zgłaszać można zarówno tereny miejskie jak i prywatne, byleby były ogólnodostępne. Zgłoszenia możliwe są wyłącznie poprzez internetową stronę zielonybo.lublin.eu. Na pomysły mieszkańców Ratusz zarezerwował 2 mln zł