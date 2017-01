Pościg na S17. Kierowca uciekał przed policją ponad 200 km/h (wideo)

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 2. Kierowca opla vectra jechał bardzo szybko. Od razu zauważyli to policjanci patrolujący drogę w nieoznakowanym radiowozie.

Chcieli zatrzymać auto do kontroli, ale kierowca nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. Jeszcze bardziej przyspieszył i zaczął uciekać.

- Policjanci podjęli pościg za tym samochodem. W trakcie ucieczki kierowca opla nagminnie łamał przepisy ruchu drogowego m. in. poruszał się z prędkością powyżej 220 km/h na drodze ekspresowej oraz powyżej 200 km/h w miejscu gdzie dozwolona prędkość to 90 km/h oraz wyprzedzał w miejscach gdzie jest to zabronione. Jechał również środkiem drogi uniemożliwiając jego wyprzedzenie - wyjaśnia Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

W Żyrzynie uciekający wjechał na rondo, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Szaleńczą jazdę zarejestrowała policyjna kamera.

Policjanci natychmiast podbiegli do auta i zatrzymali kierowcę. Mężczyzna uciekał, bo przewoził ponad 5 tys. paczek papierosów różnych marek bez znaków polskiej akcyzy skarbowej. Uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków w tym przypadku wyniosło ponad 110 tys. zł. Mundurowi zabezpieczyli kontrabandę, a mężczyznę zabrali do policyjnego aresztu.

43-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego odopwie przed sądem. Za przestępstwo skarbowe grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz przepadek zabezpieczonego towaru.