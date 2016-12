Posłanka PO Joanna Mucha śpiewa w Sejmie. "Nie pucz, kiedy odjadę" (wideo)

Do 11 stycznia będą protestować w Sejmie posłowie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. Parlamentarzyści codziennie publikują w sieci program

Protestujący posłowie codziennie o godz. 19.30 na Facebooku prowadzą transmisje z aranżowanych przez nich sejmowych posiedzeń. We wtorek komentowali słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie dla tygodnika „W sieci” protest opozycji nazwał próbą puczu.

Na początku nagrania Joanna Mucha przypomniała powody, dla których parlamentarzyści nie chcą opuścić Sali Posiedzeń.

– Gdybyśmy opuścili salę plenarną, Straż Marszałkowska zamknęłaby ją. 11 stycznia marszałek Sejmu rozpocząłby kolejne posiedzenie, jak gdyby to poprzednie zostało zakończone. A ono nie zostało zakończone. (…) Nie możemy pozwolić na to, żeby nieprawidłowo przeprowadzone posiedzenie uznać za słuszne i na to, żeby budżet był przeprocedowany w sposób niezgodny z Konstytucją i regulaminem Sejmu – tłumaczy Mucha.

Po wystąpieniach kolejnych posłów Mucha na mównicy pojawiła się jeszcze raz, tym razem z „częścią artystyczną” (na zdjęciu). Odczytała nadesłane przez internautów teksty dotyczące wypowiedzi Kaczyńskiego, a na koniec zaśpiewała przerobioną wersję piosenki „Nie płacz, kiedy odjadę”, w której słowo „płacz” zastąpił „pucz”. Ten występ wywołał lawinę komentarzy. Pojawiły się głosy sugerujące, że protestujący posłowie wyraźnie się nudzą.