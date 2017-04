"Posprzątajmy Lublin na wiosnę". Mali poszli na wojnę ze śmieciami

Do akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę” przyłączyło się w tym roku 47 placówek, w tym m.in. 28 przedszkoli, 9 podstawówek i 2 ogólniaki. Akcja nie ogranicza się do zbierania śmieci, bo porządkom towarzyszą również pogadanki o zagospodarowaniu odpadów i poszanowaniu środowiska. Plan jest taki, by wiedza została w głowach, a śmieci wyjechały do sortowni. Ich odbiór zapewnia miasto. Na zdjęciach dzieci z Przedszkola Nr 5.