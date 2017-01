Potrącenie na ul. Lubartowskiej. Jedna osoba w szpitalu

Do zdarzenia doszło ok. godz. 18.15. Samochód potrącił pieszego. Ofiara została przewieziona do szpitala. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.

Ulica pozostanie zamknięta do ok. 21. Komunikacja miejska skierowana została na objazdy. Linia 47 w obie strony jeździ przez Lwowską, Podzamcze, Unicką i Obywatelską, pomijając Ruską.

Bardziej dotkliwy dla pasażerów jest objazd dla linii 156 i 160, które nie kursują przez Lubartowską, Królewską i Zamojską, bo w obie strony jadą przez Unicką, Podzamcze i al. Unii Lubelskiej.