Powstaną węzły przesiadkowe w Lublinie. Nowe pętle komunikacji miejskiej z parkingami

Prawie 2,5 mln zł może wydać miasto na plany budowy tzw. węzłów przesiadkowych. Będą to nowe pętle komunikacji miejskiej wraz z parkingami, a część także z toaletami. Przy okazji wyznaczone mają być nowe przystanki przy pl. Singera i ul. Kunickiego.

Zanim miasto zabierze się za budowę nowych pętli, musi zamówić niezbędne projekty. Ich wykonawca wybrany ma być w przetargu, ale okazało się, że „wybór” jest tu czystą formalnością, bo do przetargu stanęła tylko jedna firma. To spółka Mosty Katowice, która zaoferowała cenę 2,46 mln zł, co mieści się w kwocie zarezerwowanej przez miasto (2,6 mln zł) na pakiet projektów.

Dokumentacja uwzględniać ma m.in. budowę dwóch nowych przystanków w miejscach, gdzie ich brak był powodem skarg pasażerów. Jeden przystanek wytyczony ma być na ul. Podzamcze przy pl. Singera dla pojazdów jadących w stronę Unickiej. Drugi ma powstać na ul. Kunickiego, dzięki czemu linie jadące w stronę pl. Bychawskiego mogłyby zabierać pasażerów idących z przejścia podziemnego pod peronami dworca.

Jednak zasadniczą częścią zlecenia będzie zaprojektowanie nowych pętli dla komunikacji miejskiej. Jedna z nich ma powstać przy al. Kraśnickiej w pobliżu ul. Wróblej i powinna poprawić obsługę nowych osiedli wzdłuż ul. Jana Pawła II. Druga powstanie u zbiegu ul. Krężnickiej i Żeglarskiej zastępując prowizoryczną, a latem mocno niewydolną pętlę „Żeglarska” na końcu ul. Nałkowskich. Nieco mniejsze pętle mają powstać na końcu ul. Abramowickiej (przy granicy miasta) i u zbiegu Osmolickiej z Prawiednicką (obecny końcowy linii 25).

Nowym pętlom towarzyszyć mają parkingi wyposażone w szlabany. Będą to miejsca dla kierowców, którzy pozostawią swe auto i będą kontynuować jazdę komunikacją miejską. Mniejsze parkingi powstaną przy Abramowickiej i Osmolickiej, a większe obok pętli planowanych przy ul. Krężnickiej, al. Kraśnickiej, czy w miejscu starej pętli na Majdanku, gdzie powstać ma przystanek przelotowy, zaś zasadnicza pętla ma się znaleźć przy ul. Franczaka (dawna nazwa: Droga Męczenników Majdanka) obok ul. Królowej Bony.

Przy nowych pętlach mają stanąć także wyświetlacze pokazujące czas pozostały do odjazdu autobusu, stojaki rowerowe i samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Dodatkowo przy al. Kraśnickiej, Franczaka, Krężnickiej i Osmolickiej planowane są budynki z toaletami dla pasażerów i kierowców komunikacji miejskiej.

Toalety mają powstać też przy dwóch pętlach przeznaczonych do przebudowy: na końcu Granitowej i przy ul. Zbożowej. Także tu, podobnie jak w kilku innych miejscach planowane są ładowarki dla autobusów elektrycznych, których zakup zapowiada miasto. Projekty uwzględniać mają też przebudowę tzw. zespołów przystankowych „Mickiewicza”, „Poczekajka” i „Związkowa”, a zespół „Hajdowska” ma być przesunięty do przystanku kolejowego.

Dokumentacja ma być gotowa pod koniec 2018 roku.