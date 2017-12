Wybuch gazu i pożar w kamienicy na Starym Mieście w Lublinie [zdjęcia]

Do pożaru doszło nad ranem przy ul. Rybnej 7 w Lublinie

Strażacy dostali zgłoszenie w niedzielę o godz. 3:54. Na miejsce pojechało 6 zastępów straży pożarnej, w tym 20 strażaków.

Ogień wybuchł w mieszkaniu na 2 piętrze kamienicy i objął dach. Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się siedem osób. W pożarze ranne zostały dwie osoby. Karetka zabrała je do Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej.

- Według wstępnych ustaleń, przyczyną pożaru był wybuch gazu, który ulatniał się z butli gazowej w jednym z mieszkań - mówi Andrzej Szacoń z lubelskiej straży pożarnej.

Akcja gaśnicza zakończyła się o godz. 8.

Mieszkańcy nie wrócili do swoich mieszkań. Zostały one zalane w trakcie akcji gaśniczej. Lokale zastępcze zapewniło im miasto.

Według nadzoru budowlanego, lokal w którym doszło do wybuchu gazu, nie nadaje się do zamieszkania. Pozostali mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów za jakiś czas.