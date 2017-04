Pozostałości budowli i wielkie sterty śmieci. Jest problem z właścicielem działki

Problematyczna działka zaczyna się na wysokości skrzyżowania z ul. Kresową i ciągnie między jezdnią ul. Gospodarczej a torami kolejowymi. To dość rozległy teren, nieruchomość ma ponad 2 hektary powierzchni. Można tu znaleźć pozostałości różnych budowli i wielkie sterty śmieci. Budynki, o ile można je jeszcze tak nazwać, są w bardzo złym stanie technicznym.

– Nie dość, że to szpeci okolicę, to stoją też kawałki murów i nie ma pewności, czy są stabilne – mówi Józef Nowomiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary, która już nie raz dopominała się o porządki na działce przy Gospodarczej 19. Teren będący własnością prywatną od dawna nie może się doczekać uporządkowania.

– Wielokrotnie kontaktowaliśmy się z właścicielem nieruchomości – stwierdza Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej. Zapewnia, że strażnicy robią co mogą, ale w tym przypadku możliwości działania są mocno ograniczone. – Właściciel z Jasła tłumaczy nam, że nie może wykonywać tu żadnych prac z uwagi na to, że teren jest w egzekucji komorniczej – mówi Gogola.

Nie tylko Straż Miejska interesuje się bałaganem na terenie tej posesji. Szczątkom budynków przyglądali się również inspektorzy nadzoru budowlanego.

– Prowadziliśmy w tej sprawie postępowanie zakończone decyzją nakazującą rozbiórkę budynków i uporządkowanie terenu – mówi Zbigniew Jałkowski z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin. Potwierdza, że w przypadku, gdyby właściciel nie chciał rozebrać murów, to nadzór będzie mógł sam zlecić takie prace, obciążając ich kosztami właściciela nieruchomości.

Usiłowaliśmy się skontaktować w tej sprawie z właścicielem działki, przedsiębiorcą z Jasła. Sekretarka stwierdziła, że nie może podać numeru do szefa, poprosiła o pozostawienie namiarów, by sam mógł do nas oddzwonić. Nie oddzwonił.