Praca sezonowa w Lublinie: Ofert dużo, chętnych mniej. Ile można zarobić?

Średnia stawka za roznoszenie ulotek to 8 zł za godzinę (fot. fot. AS / archiwum)

Ofert pracy sezonowej jest mnóstwo. Poszukiwane są osoby do pracy w gastronomii, przy zbiorach owoców, w sklepach czy zakładach produkcyjnych. W wielu ogłoszeniach przedsiębiorcy sami podkreślają, że nie jest wymagane doświadczenie, wystarczy tylko chęć pracy.

– Najwięcej ofert mamy dla pracowników niezbyt wykwalifikowanych, np. w zakładach produkcji czy w obsłudze klienta, ale ci wykwalifikowani też coś mogą sobie znaleźć – mówi Ewa Paszko z agencji pracy Full Job. Jak dodaje, w wakacje niekoniecznie jest więcej osób chętnych do pracy.

– Z jednej strony młodzi ludzie, studenci czy licealiści, chcą w wakacje popracować. Wiele osób woli jednak robić to zagranicą. Poza tym latem wyjeżdża z Polski sporo Ukraińców, którzy w roku akademickim pracują – stwierdza.

17-letnia Agnieszka w tym roku po raz pierwszy postanowiła sobie dorobić przy ulotkach. – To wbrew pozorom nie jest lekka praca. Non-stop się stoi i po moim pierwszym dniu wieczorem bardzo bolały mnie plecy – przyznaje 17-latka.

Rafał z Lublina zdecydował się na pracę za granicą. – Do wyjazdu do Holandii namówił mnie znajomy z pracy, który już tam był. Zachwalał zarówno zarobki jak i warunki. Firma, w której pracuję w Lublinie, ma wakacyjną przerwę w działalności, więc muszę w tym czasie coś że sobą zrobić. Poza tym będzie to świetna okazja by podszkolić angielski – dodaje.

Chętnych do wyjazdu na saksy jest sporo.

– W wakacje zainteresowanie pracą za granicą jest zdecydowanie większe – przyznaje Roksana Rożenek z agencji pośrednictwa pracy Beyond Resources. – Najczęściej odwiedzają nas studenci i osoby po maturze. Ci drudzy zwykle wolą pojechać na dwa miesiące i mieć jeszcze miesiąc wakacyjnego odpoczynku – dodaje.

Agencja wysyła do pracy w Holandii przy uprawie kwiatów bądź sortowaniu warzyw i owoców. – Bez nadgodzin, które są bardzo dobrze płatne, można tam zarobić przynajmniej 5 tys. zł miesięcznie – informuje Rożenek.

Ile można zarobić?

Średnie stawki za roznoszenie ulotek to ok. 8 zł za godzinę, ale w internecie można znaleźć ogłoszenia, gdzie proponowana płaca za 9 godzin pracy to 160 zł. Ok. 3 tys. zł może zarobić doświadczony sprzedawca, a 2 tys. zł to wynagrodzenie osób sprzątających. Podobnie wyceniana jest praca telemarketera. Przy zbiorach truskawek w okolicach Radzynia Podlaskiego można dostać 3,5 zł za łubiankę. Z kolei 18 zł za godzinę pracy to stawka za pobieranie próbek ziemi przy trasie kolejowej Lublin-Stalowa Wola.