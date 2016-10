Pracę znajdzie tu 100 osób. Na otwarcie do Lublina przyjechał minister rolnictwa

Na razie jest ok. 20 informatyków, ale docelowo ma być ich blisko 100. Wszystko po to, aby rolnicy w całej Polsce otrzymywali dopłaty bezpośrednie na czas.

W poniedziałek w Lublinie z udziałem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela uroczyście otwarto Wydział Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Polski rolnik musi zawsze o jednakowej porze otrzymywać pieniądze, ponieważ pod te środki zaciąga kredyty i inne zobowiązania. Do tego właśnie potrzebujemy wydziału w Lublinie – podkreślał Daniel Obajtek, prezes ARiMR.

Wydział powstał m.in. po to, aby nie powtórzyła się sytuacja z przełomu roku, kiedy wypłata dopłat bezpośrednich ruszyła z poślizgiem, bo na czas nie był gotowy nowy system informatyczny, który miał trafić do biur powiatowych.

– W kampanii za 2015 rok ARiMR straciła przez to około 100 mln zł, bo przez parę miesięcy nasi pracownicy w powiatach nie mieli co robić – przypomniał prezes Obajtek. Dzięki lubelskiej „centrali” taka sytuacja ma się już nie powtórzyć.

Lubelski wydział zatrudnia dziś ok. 20 osób. – To wyłącznie wykwalifikowana kadra, w tym testerzy i analitycy – wyjaśnia Michał Wiśniewski, dyrektor Departamentu Informatyki ARiMR.

– Pracę zacząłem tydzień temu – mówi Michał Wasilewski z Lublina, jeden z informatyków. – Obecnie pracuję nad systemem wspierającym rejestrację i ewidencję wniosków. Bardzo jestem zadowolony z tej pracy.

Do końca roku zatrudnienie wzrośnie tam do 30 osób. – A do końca 2017 r. w wydziale będzie pracować około 100 specjalistów – zapowiada prezes ARiMR, który podkreśla również, że utworzenie wydziału oznacza też oszczędności. – Jedna roboczogodzina oferowana przez zewnętrzna firmę informatyczną kosztuje 180 zł. W tym wydziale będzie kosztowała 65 zł.

Obajtek zapowiedział, że w ciągu 2 lat Lublin przejmie cały system związany z płatnościami bezpośrednimi, utrzymanie tego systemu oraz jego modyfikację, co spowoduje oszczędność ok. 30 mln zł.

To ważne, bo ARiMR będzie miała coraz więcej obowiązków. – Nie jest tajemnicą, że otrzyma ona nowe zadania. Na początku przyszłego roku likwidujemy Agencję Rynku Rolnego i 60, a nawet 70 procent zadań ARR zostanie przekazanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dodał minister Krzysztof Jurgiel.

Wydział Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki ARiMR mieści się w nowym Kompleksie Biurowo – Usługowym „Technic Park” przy ul. Dobrzańskiego. Budynek sąsiaduje z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.