Pracownica lubelskiego IPN autorką najlepszej książki o historii najnowszej Polski

Jury dziewiątej już edycji konkursu nagrodziło badaczkę za książkę „Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant”. Publikacja została wydana przez lubelski IPN w 2016 r.

– Bardzo cieszę się z nagrody, ale jestem też niezwykle zaskoczona, bo nie spodziewałam się takiego wyróżnienia – mówi dr Dudek. – O napisaniu książki zdecydował przypadek. W 2009 r. dostałam do opracowania wspomnienia historyka, który rozmawiał z Marianem Gołębiewskim. Okazało się, że to niezwykle ciekawa i barwna postać. Zebrałam o nim już wtedy spory materiał i postanowiłam go wykorzystać. I tak powstała książka. Praca nad nią to były trzy lata bardzo intensywnej pracy.

Marian Gołębiewski był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnym, dowódcą Kedywu Armii Krajowej na Zamojszczyźnie, komendantem Obwodu Hrubieszów AK, inspektorem Inspektoratu Zamość Delegatury Sił Zbrojnych. Jako zastępca i szef Sztabu Komendy Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość sądzony i skazany w procesie pokazowym I Zarządu Głównego WiN. To także wielokrotny i długoletni więzień polityczny, a po 1956 r. aktywny opozycjonista: jeden z założycieli organizacji „Ruch”, związany później z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

W latach osiemdziesiątych był aktywnym działaczem emigracyjnym, który uważał, że III RP, powstała w wyniku obrad Okrągłego Stołu, nie jest państwem w pełni niepodległym i demokratycznym.

– W tej chwili pracuję nad kolejną książką, która będzie traktowała o aparacie represji. Zajmę się Wojewódzkim Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. Będę chciała żeby była to książka, która nie zaciekawi wyłącznie historyków, ale żeby napisana była w sposób bardzo przystępny – zdradza swoje plany laureatka.