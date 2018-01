Prądem w genitalia. Byli policjanci z Lublina usłyszeli wyroki

Proces byłych już policjantów toczył się w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód. Dzisiaj zapadł wyrok.

Marcin G. dostał trzy lata więzienia. Dwaj pozostali mężczyźni (Piotr D. i Łukasz U.), którzy mieli się przyglądać zachowaniu kolegi, po roku pozbawienia wolności. Marcin G. ma 6-letni zakaz wykonywania zawodu policjanta. Pozostali mężczyźni dostali 4-letnie zakazy. Wyrok jest nieprawomocny.

Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas ostatniej Nocy Kultury. Piotr D. i Łukasz U. przywieźli wtedy do izby wytrzeźwień 30-letniego Francuza – Igora C. Na miejscu był już trzeci z oskarżonych – Marcin G. Przywiózł do izby innego mężczyznę – 24-letniego Rafała K. Z akt sprawy wynika, że Marcin G. znęcał się nad oboma zatrzymanymi. Raził ich paralizatorem w jądra. Francuza chciał „nauczyć polskiego”.

Kiedy Igor C. wyszedł z izby, zawiadomił policję i prokuraturę. Sprawę nagłośniły media. Ustalono, że Marcin G. miał w służbowej szafce prywatny paralizator. W sprawie zabezpieczono również nagrania z kamer monitoringu. Marcin G. i jego dwaj koledzy z III komisariatu zostali wyrzuceni ze służby i aresztowani.

W listopadzie, po przesłuchaniu większości świadków, sąd zwolnił z aresztu Piotra D. i Łukasza U.