Temat prezentów trójka klasowa poruszyła po ostatnim zebraniu. Zaproponowali żeby złożyć się po 5 zł i kupić duży bukiet kwiatów – opowiada ojciec pierwszoklasisty ze Szkoły Podstawowej nr 24. – Okazało się jednak, że część rodziców zażyczyła sobie składki po 30 zł i kupienia nauczycielce prezentu.

Awantura

– Rozmowa o wysokości składki zakończyła się awanturą. Jedna z mam proponowała zrzutkę po 50 zł żeby kupić nauczycielce oryginalny serwis kawowy albo voucher na wycieczkę. Kiedy próbowaliśmy jej wytłumaczyć, że pomysł jest nie na miejscu, śmiertelnie się obraziła i zapowiedziała, że jej córka przyniesie drogi prezent, a biedota niech nosi kwiatki – denerwuje się mama uczennicy Gimnazjum nr 18 w Lublinie.

Wybieranie prezentów na zakończenie roku to temat, który obecnie najbardziej absorbuje rodziców. A co na to nauczyciele?

– Najwspanialszy prezent, jaki dostałem, to album wspomnień od żegnających szkołę szóstoklasistów. Znalazły się w nim zdjęcia z klasowych imprez i karteczki ze wspomnieniami i życzeniami od moich wychowanków – wspomina nauczyciel ze szkoły na Czechowie. – Muszę przyznać, że się wzruszyłem. Cały czas mam go na półce i co jakiś czas z przyjemnością przeglądam.

Ryzyko

– Kilka lat temu dostałam skórzany obraz. To było bardzo krępujące, bo prezent powinien być symboliczny, a nie tak drogi – opowiada Anna, nauczycielka gimnazjalna. – Poza tym mnie taka „sztuka” nie pasuje. W końcu teściowa powiesiła go u siebie w domu. Bałam się też konsekwencji. Droższe rzeczy mogą być przecież uznane za łapówkarstwo.

Takich problemów nie mają nauczyciele Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie.

– Tradycją naszej szkoły jest przekazywania pieniędzy przeznaczonych na kwiaty i prezenty dla nauczycieli na pomoc dla ośrodka dla osób z chorobami umysłowymi w Gościeradowie. Z kolei samorząd uczniowski przekazuje pieniądze z nagród dla uczniów otrzymujących świadectwa z czerwonym paskiem. Wszyscy chętnie włączają się w tę akcję – zapewnia dyrektor szkoły Eliza Nowikowska. I dodaje: – To nie jest jednak tak, że nauczyciele nie dostają nic. Przecież nie ma nic piękniejszego niż serdeczne pożegnanie, przytulenie i życzenia udanych wakacji. Kształtowanie takich sensownych postaw jest naszym priorytetem.