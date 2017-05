Dzień dziecka już 1 czerwca. Jaki prezent kupić dziecku? Prezenty na dzień dziecka dla chłopca i dziewczynki. Klocki Lego, rower lub hulajnoga, nowy telefon, ale i wspólnie spędzony czas – to prezenty, które najczęściej dajemy swoim pociechom z okazji Dnia Dziecka.

– Wybierając prezent powinniśmy zastanowić się, co dziecku przyniesie prawdziwą radość – radzi psycholog Marta Kargol. – Rodzice najchętniej wręczaliby prezenty edukacyjne i książki. Oczywiście to bardzo wartościowe podarki. Jeśli dziecko marzy jednak o deskorolce nawet najwspanialsza książka będzie dla niego rozczarowaniem. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup pomyślmy, czy uda się pogodzić nasze preferencje z marzeniami malucha.

1 czerwca upominki zamierza wręczyć 70 proc. rodziców – wynika z raportu przygotowanego przez Payback Opinion Poll. Najczęściej przeznaczą na ten cel 50-100 zł. Wśród pomysłów na prezenty królują zabawki. Ich zakup planuje co trzeci rodzic. Na drugim miejscu najpopularniejszych podarunków plasują się książki (20 proc.), a tuż za nimi gotówka (19 proc.). W dalszej kolejności wybierane są ubrania (14 proc.), kosmetyki (12 proc.) i słodycze (11 proc.).

Wśród tegorocznych hitów dla najmłodszych dzieci znajdują się karuzele, rzutniki wyświetlające na sufitach dziecięcych pokoi gwiazdy oraz zabawki interaktywne np. jabłuszko uczące rymowanek i piosenek lub miś pomagający zapamiętać nazwy części ciała. Dużą popularnością cieszą się także zabawki wspomagające motorykę rąk, takie jak np. klocki. Zestawy klocków z ulubionymi bohaterami będą także doskonałym prezentem dla nieco starszych dzieci. Ucieszą się one także zabawkami związanymi z ulubionymi kreskówkami lub książkami opisującymi ich przygody.

Kilkulatki szczęśliwe będą także ze sportowych prezentów – piłek, deskorolek, hulajnóg i rowerów.

– Oprócz wręczenia ich ważne jest by wyjść na dwór razem z dzieckiem i wspólnie pobawić się nową piłką lub zobaczyć, jak radzi sobie na łyżworolkach – podkreśla Kargol. – Nie traktujmy prezentów, jako rzeczy, które wyręczą nas i zajmą dzieci dając nam wolny czas. Wykorzystujmy każdą okazję, by spędzać czas razem. Tylko w ten sposób można nawiązać z maluchem prawdziwą więź.

Dlatego co trzeci rodzic planuje w tym roku zorganizować z okazji Dnia Dziecka dodatkowe atrakcje. Ponad 30 proc. chce zabrać dziecko na wycieczkę np. do zoo, czy wesołego miasteczka, a 28 proc. planuje okolicznościowy obiad lub deser „na mieście”. Nieco ponad 20 proc. rodziców przygotuje niespodziankę w domu, a 20 proc. weźmie z dzieckiem udział w imprezach organizowanych w miejscu zamieszkania. Żeby poświęcić 1 czerwca czas swojej pociesze 14 proc. rodziców planuje wziąć urlop.

– Przez prezent najczęściej rozumiemy coś materialnego, psychologowie jednak uważają, że ludzie są szczęśliwsi, przeżywając określone doświadczenia niż dostając przedmioty materialne. Dziecko to mały, kształtujący się przez otoczenie człowiek, ciekawy świata i otwarty na nowe doświadczenia, pod warunkiem, iż umiejętnie dopasujemy je do jego wieku i możliwości poznawczych – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzen.com

Prezenty z okazji Dnia Dziecka wręczyć zamierzają także dziadkowie (42 proc.) i rodzice chrzestni (35 proc.). Na ich listach upominków prym wiodą zabawki (49 proc.), książki (24 proc.) i słodycze (21 proc.). Na wszystkie zakupy z okazji Dnia Dziecka planują wydać 50-100 zł, a co czwarta osoba mniej niż 50 zł.

Ci, którym portfel na to pozwoli sięgną też po droższe prezenty. Trafią one przede wszystkim do dzieci, które skończyły już 10 rok życia. W tym roku najmodniejsze są smartfony, tablety i laptopy, drony oraz okulary VR.

– Podarunek, który może służyć zabawie, ale też pomóc w nauce i rozwijać pasję dziecka, zawsze będzie dobrym pomysłem. Dotyczy to szczególnie sprzętu elektronicznego, z którym dzieci szybko i łatwo się oswajają – mówi Ireneusz Zygmunt, Dyrektor Działu Zakupu w sieci MediaMarkt. – W każdym przedziale cenowym znajdziemy produkty, które nie tylko ucieszą dziecko, ale także spełnią funkcję edukacyjną.