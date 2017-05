Prezes Motoru Lublin: "Ubolewamy, że doszło do incydentu rzucającego negatywne światło na klub"

Czytaj więcej: Kibole Motoru weszli na boisko i wygonili dzieci i rodziców. Krzyczeli: "W Lublinie jest tylko Motor!”

Dzisiaj oświadczenie w tej sprawie wydał prezes Motoru Lublin:

OŚWIADCZENIE

W imieniu klubu Motor Lublin SA pragnę oświadczyć, że nie mamy nic wspólnego z wydarzeniami do jakich doszło w minioną niedzielę przy okazji zajęć w ramach programu „Legia Soccer Schools”. Jednocześnie ubolewamy, że doszło do incydentu rzucającego negatywne światło na klub i społeczność piłkarską w naszym mieście. Mamy również nadzieję, że nie wpłynie to na zniechęcenie się dzieci, które były świadkami zajścia, do uprawiania piłki nożnej. Głęboko leży nam na sercu rozwijanie miłości do sportu u najmłodszych i kształtowanie u nich nawyków zdrowego trybu życia. Dlatego staramy się współpracować z wieloma klubami sportowymi, przedszkolami, szkołami i innymi instytucjami, by lubelskie dzieci miały jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, a zwłaszcza zależy nam na popularyzacji piłki nożnej.

Przedstawiciele naszego klubu chętnie angażują się we wszelkie akcje społeczne. Piłkarze Motoru aktywnie uczestniczyli w organizowanej przez Komendę Miejską Policji akcji przeciwdziałaniu uzależnieniom. W tym celu odwiedzali placówki oświatowe i dzielili się swoimi doświadczeniami z młodzieżą. Włączamy się również w wiele lokalnych wydarzeń i festynów, np. „Święto ulicy 1 Maja”. Chętnie korzystamy z zaproszeń świetlic środowiskowych, przy okazji gościmy na naszych meczach grupy z domów dziecka i innych placówek wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Od kilku miesięcy wyszliśmy również z inicjatywą skierowaną w stronę najmłodszych Lublinian. Zawodnicy i przedstawiciele klubu odwiedzili w ostatnim czasie około dwudziestu miejskich przedszkoli. Podczas wizyt opowiadali o zawodzie piłkarza, prowadzili zajęcia ruchowe, przeprowadzali konkursy z nagrodami. Miesiąc temu rozpoczęliśmy również treningi w ramach programu „Piłkarskie Przedszkole Motoru Lublin”. W każdą sobotę na bocznym boisku Areny Lublin wyselekcjonowani trenerzy i piłkarze pierwszej drużyny prowadzą starannie zaplanowane zajęcia dla dzieci w wieku 3-7 lat.

Dzięki „Piłkarskiemu Przedszkolu Motoru Lublin” uzupełniliśmy i tak już dobrze zorganizowane struktury szkoleniowe w naszym klubie. Przy okazji warto wspomnieć, że Motor posiada swoje zespoły w najwyższych możliwych klasach rozgrywkowych we wszystkich kategoriach piłki młodzieżowej, w tym w Centralnej Lidze Juniorów, gdzie rywalizujemy m.in. z Legią Warszawa, Jagiellonią Białystok czy Wisłą Kraków.

Klub dokłada też wszelkich starań prowadzących do zapewnienia właściwej współpracy ze środowiskami kibicowskimi. Na naszym stadionie nie dochodzi do żadnych negatywnych incydentów, a potwierdzeniem dobrej atmosfery i bezpieczeństwa jest stale rosnąca liczba rodzin z dziećmi na trybunach Areny Lublin. Wraz ze Stowarzyszeniem Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy” uczestniczymy w akcjach charytatywnych i społecznych. Przykładem wspomnianych działań jest zorganizowanie minionej zimy piłkarskich ferii w siedzibie Stowarzyszenia.

Ze swojej strony w dalszym ciągu będziemy usilnie pracować nad tym, by Motor budził pozytywne skojarzenia wśród mieszkańców Lublina i naszego regionu, ale również był dobrą wizytówką miasta w skali całego kraju. Apelujemy przy tym, by nie łączyć klubu z wydarzeniami, na które nie mamy wpływu, a od których stanowczo się odcinamy.

Z wyrazami szacunku

Leszek Bartnicki, Prezes Zarządu Motor Lublin SA