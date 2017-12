Prezydent Lublina także chce prowadzić Muzeum Lubelskie

O tym, czy samorząd miasta weźmie na siebie część odpowiedzialności za muzeum, zdecydują 21 grudnia lubelscy radni.

Prezydent wystąpił do nich o zgodę na to, by Lublin stał się trzecim współprowadzącym tę jednostkę. Twierdzi, że dzięki temu muzeum stanie się dla miasta „narzędziem do promocji tradycji historycznych Lublina”.

Jako dodatkowy argument podaje ministerialne plany utworzenia w Lublinie placówki o roboczej nazwie Muzeum II Rzeczypospolitej.