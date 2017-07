Prezydent zapowiada weto, protesty nie ustają. Kolejna manifestacja w Lublinie

Transmisję wideo z manifestacji można śledzić na naszej Facebookowej stronie: Dziennik Wschodni (kliknij żeby oglądać). Start o godz. 21.

Organizatorzy manifestacji zapowiadają, że będą one kontynuowane. – Nie będziemy ich przerywać i będziemy domagać się potrójnego weta. Zapowiedź zawetowania dwóch ustaw to nasz mały sukces i duża ulga, ale na razie są to tylko słowa. Dopóki nie zostanie to opublikowane w urzędowych pismach, podchodzimy do tego z nieufnością – mówi Bartosz Sierpniowski, członek zarządu głównego Komitetu Obrony Demokracji i wiceprzewodniczący jego lubelskich struktur.

Przypomnijmy. Prezydent Andrzej Duda ogłosił dziś, że zawetuje dwie ustawy: o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent tłumaczył, że konsultował się z prawnikami, sędziami, filozofami i politykami. Wśród nich była m.in. Zofia Romaszewska.

Prezydent przyznał, że spodziewa się, ze będzie krytykowany za swoją decyzję. Zaapelował też do rządzących i opozycji o rozwagę. – Decyzja jest szybka, bez zwlekania, bo widać, jak ogromne są niepokoje i obawy. Odbywają się demonstracje przed domem Jarosława Kaczyńskiego, ale i przed domem Grzegorza Schetyny. Nie chcę, żeby takie sytuacje się powtarzały.