Prokurator oskarża prezesa Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Chodzi o wyłudzenie pieniędzy

Po prawie dwuletnim śledztwie prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Jerzego M., prezesa Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Zarówno on, jak i troje jego współpracowników, mają zarzut wyłudzenia prawie miliona złotych. Jerzy M. nie poczuwa się do winy i zapowiada walkę o odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Oskarżenie, oprócz prezesa Jerzego M., obejmuje także Justynę N., koordynatorkę izbowych projektów oraz konsultantów – Leszka K. (ds. zamówień publicznych) i Mieczysława K. (ds. klastrów). Zarzucane im czyny są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.