Protest KOD, Nowoczesnej i partii Razem w Lublinie (ZDJĘCIA I WIDEO)

To już kolejena pikieta organizowana w ostatnim czasie przez KOD. Tym razem protestujący będą zwracać uwagę na problem rasizmu i ksenofobii w Polsce. W demonstracji udział też biorą lubelscy działacze partii Razem i Nowoczesnej.

- Sprzeciwiamy się zapraszaniu rasistów, ksenofobów i faszystowskich radykałów przez media i traktowania ich jako pełnoprawnych uczestników debaty publicznej. Nie zgadzamy się również na wieloletnie praktyki sprzyjania władz państwowych i samorządowych oraz instytucji publicznych faszyzującym organizacjom, które nawołują do nienawiści - pisze KOD na Facebooku.

Dzisiaj na pl. Łokietka w demonstracji bierze udział kilkaset osób. Do manifestacji przyłaczają się kolejne osoby i stowarzyszenia.

– To już jest czas aby wyjść na ulice – wskazuje Jakub Osina ze "Świdnik Wspólna Sprawa", członek Zarządu Powiatu w Świdniku, jeden z uczestników dzisiejszej manifestacji w Lublinie. Podkreśla, że wczoraj została użyta siła wobec protestujących i ograniczono dostęp dziennikarzy do Sejmu. I dodaje: Ten rząd nie ma moralnego prawa, żeby rządzić Polską. Czas aby opozycja się zjednoczyła.

Protestujący na pl. Łokietka mają transparenty z napisami „Nasze państwo to nie folwark” i „Hańba”.

– To miała być manifestacja antyfaszystowska, mieliśmy protestować przeciwko nienawiści i przemocy na ulicach Polski. Wczorajsze wydarzenia w Sejmie spowodowały, że nie mogliśmy ograniczyć się tylko do przemocy fizycznej, bo to co zastosował wczoraj PiS to przemoc systemowa. Jeśli nie wpuszcza się na salę obrad posłów opozycji, tylko we własnym gronie przyjmuje się najważniejszą ustawę w państwie, to nie ma to nic wspólnego z demokracją. Postanowiliśmy przeciw temu zaprotestować – mówi Tomasz Warzocha z partii Razem.

W Lublinie już wczoraj wieczorem przed biurami posłów z Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Królewskiej w obronie mediów demonstrowało kilkadziesiąt osób.

Demonstracja orgaznizowana jest też w związku z piątkowymi i sobotnimi demonstracjami w Warszawie przeciwko ograniczaniu dziennikarzom dostępu do Sejmu.