Prywatna fundacja zainkasowała 1,5 mln zł? Izraelska promocja w prokuraturze

CBA domaga się śledztwa wobec prezesa Portu Lotniczego Lublin. Biuro skierowało już zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o wyjazd lubelskich samorządowców i przedsiębiorców do Izraela, za który prywatna fundacja miała zainkasować 1,5 mln zł.

Zdaniem CBA zlecając organizację wyjazdu prezes lotniska mógł nadużyć swoich uprawnień.

– Chodzi o sfinansowanie konferencji w Izraelu, która miała promować region, co skutkowało niegospodarnym rozporządzaniem mienia spółki – wyjaśnia Piotr Kaczorek z Zespołu Komunikacji Społecznej CBA. – Umowa została podpisana z jedną z dopiero co powstałych lubelskich fundacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, a kwota 1,5 mln zł znacząco odbiegała od cen rynkowych.

16 tys. zł za osobę

W czerwcu do Tel Awiwu polecieli przedstawiciele Portu Lotniczego Lublin, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta, reprezentanci wyższych uczelni oraz przedsiębiorcy. Jak informuje CBA, w dwudniowym wyjeździe wzięło udział tylko 96 osób, choć zapłacono za całą 120-osobową grupę. Koszt wyjazdu jednego uczestnika to ok. 16 tys. zł.

– Zweryfikowaliśmy kosztorys z umowy Portu Lotniczego Lublin z fundacją w oparciu o uśrednione ceny rynkowe. Z naszych ustaleń wynika, że kwoty w kosztorysie były znacznie zawyżone, nawet dwukrotnie – przekonuje Kaczorek. – Dodatkowo w kosztorysie uwzględniono trudno weryfikowalne nieudokumentowane koszty, jak np. technika sceniczna – 95 tys. zł, czy hostessy – 12 tys. zł.