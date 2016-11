Przebudowa al. Tysiąclecia koło dworca PKS. Przesuną przystanek autobusowy

Drogowcy mają teraz się zabrać za przygotowanie miejsca pod większą zatokę przystankową budowaną przy jezdni naprzeciw miejsca, gdzie jeszcze latem stał rząd blaszanych straganów. Właśnie dlatego autobusy będą przez pewien czas stawać bliżej ul. Lubartowskiej.

Jeszcze w tym tygodniu przesuwany ma być przystanek znajdujący się bliżej budynku dworca. Ten, z którego odjeżdżają autobusy komunikacji miejskiej zmierzające w stronę skrzyżowania al. Solidarności z ul. Dolną 3 Maja i Prusa. – Przystanek będzie przeniesiony za przejście dla pieszych obok hali Nova. Tu, gdzie jest szeroki chodnik przy ogrodzeniu Bazaru – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Prace przy przebudowie al. Tysiąclecia po stronie dworca zaczęły się jeszcze przed okresem Wszystkich Świętych, ale wtedy prowadzono je w ograniczonym zakresie ze względu na wzmożony ruch. Teraz roboty drogowe mogą mocniej dać się kierowcom we znaki i oprócz rozbiórki krawężników „atrakcji” będzie więcej.

– W kolejnych dniach wykonawca będzie się koncentrować na robotach brukarskich i chodniku po tej stronie drogi – zapowiada Kieliszek.

Później będzie jeszcze gorzej, gdy drogowcy zabiorą się za wymianę nawierzchni jezdni. Zaczną od zerwania starego asfaltu, a w trakcie tych robót zamknięta ma być raz jedna, raz druga połówka jezdni po stronie dworca autobusowego.

Z takimi utrudnieniami kierowcy muszą się liczyć na całym przebudowywanym odcinku tej jezdni, czyli od ronda przy Zamku do miejsca, gdzie zaczyna się asfalt ułożony przy okazji prac na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Prusa.

Ruch będzie prowadzony połową jezdni, ale nie zawsze, bo w kulminacyjnym momencie zamknięta będzie jezdnia na całej szerokości. W tym czasie ruch w obu kierunkach będzie prowadzony drugą jezdnią, tą służącą na co dzień do jazdy od strony Czechowa do śródmieścia i dworca. – Prac przy nawierzchni można się spodziewać bliżej połowy październik – informuje przedstawiciel Ratusza.

Miasto podtrzymuje swoje wcześniejsze zapowiedzi, że jezdnia po stronie dworca będzie przebudowana jeszcze w listopadzie. Jeden z trzech pasów ruchu na tej jezdni, pierwszy z prawej, zostanie oznakowany jako zarezerwowany dla komunikacji miejskiej.