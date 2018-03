Przebudowa deptaka. Już wiadomo, co zrobią ze starą kostką

– Materiał rozbiórkowy nadający się do ponownego wbudowania zostanie przekazany do Zarządu Dróg i Mostów i zmagazynowany u firm odpowiedzialnych za bieżące utrzymanie dróg do czasu wykorzystania w miejscach, w których będzie taka potrzeba – informuje Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

Ratusz nie przesądza jeszcze, w którym dokładnie miejscu ułożona będzie dwudziestoletnia kostka, za to miejscy radni już zaczęli prosić o odnowienie różnych ulic.

Nie będzie to pierwszy taki „przeszczep” w Lublinie, bo stara nawierzchnia placu Litewskiego była wykorzystana m.in. na chodniku obok al. Solidarności, na różnych ulicach układany jest także tzw. destrukt, czyli asfalt zdarty z odnawianych jezdni.