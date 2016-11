Przebudowa pl. Litewskiego. Co powiecie o takim szalecie?

Zapowiadany jako „lekka, przeszklona konstrukcja” nowy szalet publiczny na pl. Litewskim zaskoczył przechodniów ścianami z betonu komórkowego. Co prawda mury będą obłożone ładniejszymi materiałami, ale „przeszklonej konstrukcji” raczej nie będą przypominać

W nowej toalecie, tak jak w starej, będziemy schodzić za potrzebą do podziemi. Ale w odróżnieniu od starego szaletu, w nowym będzie jeszcze nadziemny pawilon wejściowy, długi na 12 metrów, a wysoki na 4 metry.

Ta część od początku była opisywana przez miasto i projektanta, jako mały obiekt z windą dla niepełnosprawnych. W koncepcji z maja 2013 r. czytamy, że „na poziomie terenu widoczny jest tylko niewielki pawilon o lekkiej przeszklonej konstrukcji częściowo pokrytej roślinnością z wejściami z obu boków prowadzącymi do schodów i windy”. Podobnie brzmi opis w projekcie, według którego przebudowywany jest plac.

Ściany nowej części szaletu już stoją i przykuwają uwagę przechodniów, którzy pytają, czy budynek rzeczywiście będzie tak się rzucać w oczy. – W tym momencie widać zainstalowany szyb windowy, trwają prace związane z murowaniem ścian – wyjaśnia Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta.

Ale rozmieszczenie ścian nijak nie pasuje do zapowiedzi o przeszklonym pawilonie. – Przeszklenia, które mają się pojawić, będą w miejscach dużych drzwi – tłumaczy Krzyżanowska.

Tylko tyle szkła przewiduje ten sam projekt, który obiecuje „lekką, przeszkloną konstrukcję”. Kilka stron za takim opisem jest rysunek, z którego wynika, że w elewacji dominować mają płyty grafitowo-cementowe w kolorze grafitowym, wokół drzwi seledynowe, oraz siatka, którą mają kiedyś obrosnąć pnącza.

Nowa zieleń na placu zaczęła się pojawiać już wczoraj. Na plac przyjechała pierwsza partia drzew, to 30 sadzonek, które wczoraj ustawiono w szpalerze wzdłuż hotelu Europa. W drugiej partii również będzie 30 drzew, ich dostawa uzależniona jest od pogody, co oznacza, że mogą dojechać jeszcze w tym roku, choć nie jest to pewne.

– Drzewa pojawią się wzdłuż Europy w dwóch szpalerach, w osi Krakowskiego Przedmieścia w szpalerze biegnącym wzdłuż poczty i klasztoru – wylicza Krzyżanowska. Nowe sadzonki mają trafić też przed budynki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Drzewa to graby kolumnowe, miłorzęby, platany, skrzydłorzech kaukaski czy surmia – dodaje. Wśród nich będą nawet 4-metrowe sadzonki.

Za to we wnętrzu...

W damskiej części nowej toalety będzie dziewięć kabin i osiem umywalek. W męskiej sześć kabin, osiem pisuarów i sześć umywalek.

Projekt przewiduje też toaletę dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie do przewijania niemowląt.

Prace we wnętrzu powinny się zacząć zimą, bo przed jej rozpoczęciem robotnicy chcą zakończyć murowanie budynku.