Przebudowa stadionu lekkoatletycznego. Jest przetarg na sprzęt

Na długiej liście zakupów znalazło się m.in. 50 kul wyczynowych ważących od 3 do 7 kilogramów. Są też dyski, oszczepy, tyczki i poprzeczki do skoku wzwyż, pałeczki sztafetowe, płotki wyczynowe, czy też tablice wyników. Do tego profesjonalne wycieraczki do obuwia, namiot sędziowski, podium drużynowe. Ponadto maszyna do zbierania wody i wózek do nakładania plasteliny podczas konkursów skoku w dal i trójskoku. Kompletny wykaz sprzętu zajmuje 15 stron.

Stadion wyposażony zostanie również w dalmierz laserowy oraz system pomiaru czasu z fotofiniszem, wraz z kamerą (2000 klatek, 1280 pikseli), rewolwerem startowym i wszystkim tym, co ma sprawić, że wynik nie będzie kwestionowany.

Przetarg na dostawę takiego wyposażenia został ogłoszony wczoraj przez Urząd Miasta. Również wczoraj urzędnicy otworzyli jedyną ofertę, która wpłynęła na przetarg na dostawę sprzętu do utrzymania nawierzchni sportowych. Konsorcjum dwóch firm (FHU Tomasz Bętkowski z Raciechowic i HEIN z Miszewa) oczekuje 658 tys. zł zapłaty, podczas gdy Urząd Miasta zarezerwował na ten zakup 622 tys. zł.

Już wcześniej Ratusz zdołał wybrać dostawcę sprzętu do stadionowego budynku, w tym m.in. ławek i szafek do szatni, kozetek lekarskich, stołów do masażu. Za 117 tys. wyposażenie to dostarczyć ma rzeszowska hurtownia Kal-Sport. Ma na to czas do końca października.