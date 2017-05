Przebudowa stadionu Lublinianki. Rozpoczną od rozbiórki trybun

Do 20 sierpnia rozebrane mają być trybuny stadionu Lublinianki oraz ziemny nasyp. W taki sposób przygotowane zostanie miejsce do zasadniczych robót: przesunięcia boiska, montażu trybun dla 500 osób i budowy boiska pod namiotem

Demontaż trybun zostanie przeprowadzony w przerwie między rozgrywkami – informuje Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która to spółka szuka już wykonawcy prac rozbiórkowych.

Zlikwidowane i przekazane do utylizacji mają być betonowe trybuny z tunelem wyjściowym przy pawilonie sportowym. Do rozbiórki zakwalifikowano też nieczynny budynek mieszkalny, garaż i toalety. Zachowany ma być za to tunel wjazdowy od ul. Leszczyńskiego.

Prace rozbiórkowe mają być wstępem do planowanej przez MOSiR przebudowy stadionu. Ma ona polegać na przesunięciu głównego boiska o 10 metrów w stronę ul. Leszczyńskiego i zapewnienie mu nowego systemu nawadniającego. Obok miałyby stanąć przenośne trybuny mieszczące 500 kibiców. Plan przewiduje też budowę nowego, wielofunkcyjnego boiska (wymiary: 70 m na 35 m) ze sztuczną murawą. To dodatkowe boisko ma być zadaszone pneumatycznym namiotem.

Wstępna dokumentacja jest już zamówiona. Na jej podstawie zamówiony ma być zasadniczy projekt. – Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót – mówi Bednarczyk. – Zakładamy, że przebudowa zakończy się w przyszłym roku.

Wcześniej MOSiR musi jednak uporać się z formalnościami, a z tym był problem. Urząd Miasta odmówił spółce wydania decyzji lokalizacyjnej, bo niekompletna była środowiskowa dokumentacja tej inwestycji. Nie uwzględniała ona dodatkowego boiska pod namiotem.

– Złożyliśmy już nowy wniosek o decyzję lokalizacyjną, ale z wyłączeniem zadaszonego boiska. Jednocześnie wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o rozszerzenie decyzji środowiskowej o dodatkowe boisko. Później wystąpimy o decyzję lokalizacyjną tylko na ten element – mówi rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podtrzymuje wcześniejsze zapowiedzi, że jeszcze w tym roku zaczną się prace projektowe, zaś roboty budowlane miałyby zostać wykonane w 2018 r.