Przeciął gardło taksówkarzowi i dźgnął w klatkę piersiową. Ukrainiec przed sądem

Ukrainiec razem ze swoim znajomym, 14-letnim Kacprem U. pojechał taksówką w rejon ul. Zbożowej. Tam rzucił się z nożem na kierowcę. Przeciął mu gardło i dźgnął w klatkę piersiową. Kierowcy udało się uciec.

Vitalij N. przyznał się dzisiaj do napaści na taksówkarza. Z jego relacji wynika, że to nastoletni kolega namówił go do zabójstwa i dał mu nóż.