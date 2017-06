Przedszkolaki z Lublina w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie i konkursie sprawnościowym

– Zmagania sportowe wygrało Przedszkole nr 74. Na podium stanęła także reprezentacja Przedszkola nr 10 i 65 – mówi Bożena Pietrosińska, dyrektor Przedszkola nr 5, które było organizatorem konkursu. – W turnieju wiedzy o bezpieczeństwie wygrali za to wszyscy uczestnicy. Jury za każdym razem wystawiało maksymalną notę i zachęcało w ten sposób dzieci do dalszego zgłębiania kwestii dotyczących właściwego zachowania się.

Przedszkolaki nagrodzone złotymi medalami zgodnie podkreślają, że pytania były bardzo trudne. Pytano m.in. o znaki drogowe, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie służb ratunkowych, ale także o to, co robić gdy wybuchnie pożar, jak zachowywać się w lesie i jak bezpiecznie spędzać czas wolny.

– Najtrudniejsze było napisanie wielu zdań o znakach drogowych, ale dałam radę i mam medal – chwali się Julka.

Dla Amelki najtrudniejsza okazała się gra w klasy, a dla Mateusza pytania o prawidłowy sposób przechodzenia przez pasy na jezdni.

– Dzieciom najtrudniej było rzucać do celu, a dla mnie najłatwiejsza była jazda na czterokołowym rowerku. To nic trudnego, bo ja już umiem od dawna jeździć na dwóch kółkach – Kacper nie krył dumy.

– Ale i tak najfajniejszy był pies, który szuka bomby, jak wybucha. Musi ją wywąchać zanim wybuchnie – Maciek nie krył emocji. – Pierwszy raz widziałem takiego psa. Miał buty i słoneczne okulary. Też chciałbym mieć takiego. Albo prawdziwą karetkę. Mogliśmy w takiej posiedzieć i założyć na szyję to, co ma lekarz. Też bym to chciał mieć. Wszystko było bardzo fajne.