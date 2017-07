"Przepraszam!". Naukowiec z UMCS tłumaczy się ze słów o strzelaniu do protestujących

Dr hab. Artur Górak, który na Facebooku nazwał protestujących przeciwko reformie sądownictwa „bydłem, do którego kazałby strzelać” dziś ma złożyć wyjaśnienia w sprawie swoich słów. Naukowiec z Wydziału Humanistycznego UMCS opublikował oświadczenie, w którym tłumaczy, co ma na myśli.

Przypomnijmy, że chodzi o komentarz, jaki dr hab. Artur Górak, adiunkt z Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym UMCS zamieścił pod wpisem, który w czwartek wieczorem pojawił się na profilu Racjonalna Polska na Facebooku. Informowano w nim o tym, że w czasie gdy pod pałacem prezydenckim protestowały tłumy mieszkańców Warszawy, prezydent Andrzej Duda wypoczywał w Juracie.

„Co za bzdury” – napisał naukowiec. Jeden z użytkowników portalu skomentował: „Klasę polityczną poznaje się przez drobne gesty. Czemu nie wyszedł do ludu? Tylko na Hel pojechał. Bał się?”. Na to dr hab. Górak odpowiedział: „Jakiego ludu? Ja bym kazał strzelać do tego bydła”.



W przesłanym w niedzielę do mediów oświadczeniu słowa swojego pracownika potępiły władze uniwersytetu. W poniedziałek dr hab. Górak spotkał się z prorektorem ds. ogólnych UMCS dr hab. Arkadiuszem Berezą. Podczas spotkania został poproszony o złożenie pisemnych wyjaśnień.

- Na tej podstawie będą podejmowane dalsze kroki zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem obowiązującym na uniwersytecie – informuje Katarzyna Kozielewicz z biura prasowego UMCS. - Nauczycielowi akademickiemu grozi wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. W przypadku wniosku rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie, komisja dyscyplinarna może orzec kary przewidziane w ustawie, tj. upomnienie, nagana, nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, a także pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od pięciu miesięcy do pięciu lat lub na stałe.

Dr hab. Artur Górak od niedzieli nie odbiera telefonu, nie odpowiedział nam też na wiadomość wysłaną na Facebooku. W poniedziałek rano pod jednym z postów na swoim profilu, gdzie w komentarzach internauci krytykowali jego wypowiedź opublikował oświadczenie.



Jak wyjaśnia, kontrowersyjne słowa napisał „pod wpływem wzburzenia zupełnie inną sprawą”. - Absolutnie nie miałem na myśli wydawania rozkazów do zabijania, ale interwencję policji na wybryki w innej sprawie. Nie przeczytałem dokładnie posta kolegi i opublikowałem bezwiednie słowa, które nie wyrażają moich opinii o protestach w sprawie reformy sądownictwa. Nie uważam tych okoliczności za wytłumaczenie – pisze naukowiec i przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni jego słowami.