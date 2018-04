Przerwy w dostawach prądu po burzy śnieżnej. Pogoda na poniedziałek

Jak informuje pracownik dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w nocy w okolicach Piszczaca i Janowa Podlaskiego przeszła burza śnieżna. 1,5 tys. odbiorców miało przerwy w dostawach prądu, ale awarie są szybko usuwane.

Trochę pracy mieli także strażacy, którzy kilkanaście razy interweniowali po tym, jak na drogi upadały powalone przez wiatr gałęzie i drzewa.

Jak przewidują meteorolodzy IMGW w poniedziałek opady deszczu ze śniegiem i śniegu, które mają zaniknąć po południu. Temperatura maksymalna od 4 do 6 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h. Po południu wiatr ma słabnąć. W nocy temperatura od -2 do 0 st. C.

Już we wtorek duże ocieplenie. Temperatura maksymalna od 11 do 13 st. C. A w środę nawet do 19 st. C.