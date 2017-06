Przetarg na nowe autobusy w Lublinie. Drożej, niż spodziewało się miasto

O zamówienie ubiega się dwóch dostawców, obaj zaoferowali ceny przekraczające kwoty zabezpieczone przez miasto na zakup.

Ofertę dostawy 6 przegubowców złożył jedynie producent pojazdów marki Solaris proponując wozy za 10,8 miliona zł, podczas gdy kwota przeznaczona na sfinansowanie zakupu to 9,2 mln zł. Z kolei krótkie autobusy zaproponował miastu jedynie Ursus z ceną 9,5 mln zł, przy zarezerwowanej na zakup kwocie 8,9 mln zł.

Zarząd Transportu Miejskiego musi teraz zbadać oferty i – jeśli będą poprawne – zdecydować, czy dołoży więcej pieniędzy, czy też unieważni przetarg i ogłosi nowy, w nadziei na niższe ceny.

Zamawiane przez miasto autobusy mają być w pełni niskopodłogowe, wyposażone w automaty biletowe przyjmujące płatności bilonem i bezgotówkowo: kartą (w tym zbliżeniową) i telefonem komórkowym). W każdym z nich mają się też znaleźć dostępne dla pasażerów gniazda do ładowania telefonów komórkowych. Będą też mieć system zliczania pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach.

Autobusy miałyby być dostarczone do Lublina w przyszłym roku: przegubowce wczesną wiosną a krótsze autobusy późną.

Łącznie w przyszłym roku tabor lubelskiej komunikacji miejskiej wzbogacić się o 38 fabrycznie nowych, klimatyzowanych pojazdów.

15 przegubowych trolejbusów z bateriami umożliwiającymi jazdę (na pewnym odcinku) bez zasilania z sieci trakcyjnej dostarczy za 34 mln złotych lubelskie konsorcjum Ursusa, które pokonało Solarisa oferującego trolejbusy droższe o 8 mln zł. Ten przetarg został już rozstrzygnięty.

Solaris będzie za to, najprawdopodobniej dostawcą 9 przegubowych autobusów spalinowych, bo ofertę złożył jako jedyny i chociaż zaproponował cenę przekraczającą kwotę zarezerwowaną przez miasto, to prezydent Lublina wystąpił do Rady Miasta o dodatkowe pieniądze, a głosowanie w tej sprawie ma się odbyć za tydzień. Jeśli radni zgodzą się na większy wydatek, to przetarg zostanie rozstrzygnięty na korzyść Solarisa.

Na przyszły rok miasto zapowiada ogłoszenie przetargu na dostawę autobusów elektrycznych.