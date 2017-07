Przyrodnicy trafili z nowościami. Najpopularniejsze kierunki studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym

W zakończonej w poniedziałek rejestracji chęć studiowania na Uniwersytecie Przyrodniczym wyraziło ponad 5,2 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. To o blisko 500 osób więcej niż przed rokiem. Na pierwszym roku studiów stacjonarnych przygotowano niespełna dwa tysiące miejsc.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznej rekrutacji. Mimo niżu demograficznego zanotowaliśmy wzrost liczby kandydatów – podkreśla Iwona Pachcińska, rzecznik prasowy UP. – Cieszy nas także duże zainteresowanie naszymi nowymi kierunkami. To dowód na to, że były to trafione propozycje.

Najbardziej obleganym kierunkiem pozostaje weterynaria. Podobnie jak przed rokiem na jedno miejsce przypada tu dziesięć osób. Po pięciu kandydatów ubiega się o indeks na dietetyce oraz wychowaniu fizycznym. To pierwsza z tegorocznych nowości.

Następne w zestawieniu są: geodezja i kartografia, transport i logistyka oraz behawiorystyka zwierząt (po cztery osoby na miejsce). Jeśli chodzi o pozostałe dwa nowe kierunki: ekoenergetykę oraz bezpieczeństwo i certyfikację żywności, na jeden indeks przypada ponad dwóch kandydatów.

Dziś uczelnia opublikuje pierwsze listy osób przyjętych.

– Wszystkie kierunki zostały zapełnione, ale dopiero po upływie czasu na składanie dokumentów okaże się, czy mamy jeszcze wolne miejsca. Po 20 lipca będziemy podejmować decyzje o ewentualnym drugim naborze, ale prawdopodobnie do wyboru będzie już niewiele kierunków – podsumowuje rzeczniczka.

Pozostałe lubelskie uczelnie rejestrację zakończyły wcześniej. O kilkaset osób więcej niż przed rokiem wyraziło chęć studiowania na Politechnice Lubelskiej, choć należy pamiętać, że uczelnia w porównaniu do ubiegłego roku ograniczyła limit przyjęć o 85 miejsc.

5-procentowy wzrost liczby kandydatów zanotował KUL. Nieznacznie mniej – o ok. 60 osób – zarejestrowało się na UMCS.

Co wybierali kandydaci na studentów na lubelskich publicznych uczelniach. Podajemy nazwę kierunku i liczbę kandydatów przypadających na jedno miejsce:



Uniwersytet Medyczny: Stomatologia – 20 • Medycyna – 10 • Analityka medyczna – 7,12• Fizjoterapia – 5,65 • Dietetyka – 5,52



UMCS: Psychologia – 8,3 • Anglistyka – 6,7 • Jazz i muzyka estradowa – 5,3 • Finanse i rachunkowość – 5,2 • Lingwistyka stosowana – 5,1

KUL: Psychologia, sinologia – 4 • Prawo, filologia angielska, bezpieczeństwo narodowe – 2



Politechnika Lubelska: Informatyka – 4 • Finanse i rachunkowość – 3,5 • Mechatronika – 3 • Architektura – 2,5



Uniwersytet Przyrodniczy: Weterynaria – 10 • Dietetyka – 5 • Geodezja i kartografia, transport i logistyka, behawiorystyka zwierząt - 4