Przyszedł z dziewczyną, wyszedł z cudzym telefonem. Kamera nagrała moment kradzieży [wideo]

Młody mężczyzna zauważył telefon podłączony pod ładowarkę. Na chwilę przesiadł się aby go ukraść.

Do kradzieży telefonu wraz z ładowarką doszło 14 grudnia w jednym z lokali przy deptaku. Telefon był pod ladą i ładował się. Zostawił go tam inny klient.

W pewnym momencie telefon zauważył młody mężczyzna, który siedział przy barze w towarzystwie dziewczyny. To nie przeszkodziło mu w kradzieży. Przesiadł się z nią w miejsce gdzie znajdował się telefon i schował go do kieszeni. Po pewnym czasie zabrał też ładowarkę.

Wartość telefonu została wyceniona na 700 złotych. - Osoby które rozpoznają młodego złodzieja prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym pod nr tel. (81)535-45-73. Informacje można przekazać anonimowo - informuje Andrzej Fijołek z lubelskiej policji.