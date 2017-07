Psy wrócą do Ogrodu Saskiego? Dzisiaj wyrok sądu

O tym, czy legalny jest zakaz wprowadzania psów do Ogrodu Saskiego wypowiedzieć ma się dzisiaj w swoim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Ogłoszenie orzeczenia jest zapowiedziane na godz. 12.45. Sąd rozpatrywał skargę dwóch mieszkańców Lublina, których zdaniem bezprawny jest zakaz wpisany przez Radę Miasta do regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego. Skarżący tłumaczą, że wystarczy, by egzekwowano przepisy nakazujące sprzątać po swoich pupilach. Ratusz twierdzi, że to za mało.