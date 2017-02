Jest odwołanie prezydenta Lublina od wygaszenia mandatu. Będzie też drugie?

Krzysztof Żuk zaskarżył dziś do sądu zarządzenie wojewody wygaszające mu mandat prezydenta Lublina. Podobną skargę może skierować do sądu również Rada Miasta, o ile 2 marca poprze projekt uchwały złożony dzisiaj przez radnych koalicji wspierającej Żuka.

Gdyby prezydent nie złożył skargi, to na początku marca straciłby stanowisko, a władzę w Lublinie przejąłby komisarz wyznaczony przez premiera. Tak się jednak nie stanie. – Prezydent złożył skargę do sądu – informuje jego rzeczniczka, Beata Krzyżanowska.

W swojej skardze Krzysztof Żuk dowodzi, że nie złamał prawa łącząc stanowisko prezydenta Lublina z zasiadaniem w radzie nadzorczej spółki PZU Życie od stycznia 2014 do stycznia 2016 r. Złamania prawa dopatrzyło się w tym Centralne Biuro Antykorupcyjne i to w związku z twierdzeniami CBA wojewoda wydał zarządzenie wygaszające mandat prezydenta.

Drugą, osobną skargę może złożyć Rada Miasta, o ile poprze 2 marca projekt uchwały złożony dzisiaj przez radnych ze wspierającej prezydenta koalicji Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Lublina.

Dlaczego radni koalicji chcą dublować skargi? – Nic nie stoi na przeszkodzie, by Rada Miasta w tej sprawie ponownie się wypowiedziała – mówi Piotr Kowalczyk, przewodniczący rady i zarazem radny Wspólnego Lublina. – Domagają się tego mieszkańcy – twierdzi Marta Wcisło, radna PO. – Jesteśmy bombardowani SMS-ami, mailami.

Kowalczyk przypomina, że już 14 listopada Rada Miasta stwierdziła brak podstaw do wygaszania mandatu prezydenta Lublina w związku z ustaleniami CBA. Rada nie podjęła uchwały stwierdzającej, że Żuk z mocy prawa stracił stanowisko. To otworzyło wojewodzie drogę do wydania "zarządzenia zastępczego".

– Jesteśmy przeciwni takiemu podejściu do administracyjnego zdjęcia ze stanowiska prezydenta, który został wybrany większością 60 proc. głosów – stwierdza Jan Madejek, przewodniczący klubu radnych PO. – Krzysztof Żuk jest najlepszym prezydentem w tym mieście od 26 lat – zachwala Kowalczyk.

Rada ma prawo złożyć własną skargę na zarządzenie wojewody, niezależnie od skargi zapowiadanej przez prezydenta. Taką możliwość przewiduje Ustawa o samorządzie gminnym. Ale nawet jeśli Rada Miasta podejmie uchwałę o wystąpieniu do sądu, to skargę w jej imieniu i tak miałby składać prezydent, bo to jemu radni mają powierzyć wykonanie uchwały.