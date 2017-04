Radio Plus Lublin zastąpiło Radio eR. Zmienił się także szef rozgłośni

Radio Plus zastąpiło Radio eR. Została częstotliwość, zmienił się szef. Dyrektorem Radia Plus jest ks. Krzysztof Podstawka, wicekanclerz i rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej.

– To jest nowa stacja i nowy format, i potrzeba nowego człowieka do kierowania tą stacją – komentuje swoje odejście z radia ks. Mieczysław Puzewicz, który przez ostatnie 6 lat kierował Radiem eR.

Od metropolity lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika ks. Puzewicz otrzymał nominację na członka zarządu Centrum Jana Pawła II w Lublinie. Dalej współpracuje też z Centrum Wolontariatu w Lublinie, którego jest założycielem.

Zgodnie z nominacją arcybiskupa Budzika dyrektorem lubelskiego oddziału Radia Plus jest ks. Krzysztof Podstawka, wicekanclerz i rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej. Ks. Podstawka współpracował z Radiem eR od 2006 r. Zespół jego Radia Plus Lublin tworzy 5 dziennikarzy w tym 3 z Radia eR. Cały zespół Radia eR liczył ok. 30 osób.

Radio Plus w Lublinie rozpoczęło nadawanie w nocy z 15 na 16 kwietnia. Nadaje na dotychczasowej częstotliwości Radia eR – 87,9 FM.

Pojawienie się nowej stacji jest efektem umowy, jaką Archidiecezja Lubelska zawarła z Porozumieniem Radiowym Plus (Grupa Radiowa Time) na wejście do sieci Radia Plus. Lubelskie Radio eR po uzyskaniu zgody KRRiT zmieniło nazwę na Radio Plus Lublin. W ramach współpracy są udostępniane na lokalnej antenie serwisy informacyjne. Współpraca obejmuje też elementy programu sieciowego i formatu muzycznego Radia Plus. Radio Plus Lublin nadaje serwisu lokalne w ciągu całego dnia a od godz. 16 do 20 na antenie jest emitowany własny program informacyjno-publicystyczny.

– Radio Plus Lublin ma przede wszystkim charakter informacyjny z naciskiem na wiadomości lokalne – społeczne i kulturalne oraz z życia archidiecezji – wylicza dyrektor lubelskiego oddziału Radia Plus. – Od godz. 6.30 do 15 mamy serwisy informacyjne zaraz po serwisach ogólnopolskich. Natomiast od godz. 16 do 18 mamy pasmo reporterskie „W rytmie wydarzeń”, które jest podsumowaniem dnia. Serwisy są bardziej rozbudowane. Są też zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, wiadomości społeczne i religijne.

– Polityczne będą o tyle, o ile np. wojewoda czy prezydent miasta będzie o czym informować. W takim przypadku będziemy starali się oczywiście o tym mówić – odpowiada ks. Podstawka pytany czy będą informacje polityczne. – W przypadku wizyty ministra, to o ile będzie to miało wymiar lokalny, to pewnie też będziemy takie informacje podawać. I podkreśla: Lokalność to jest dla nas słowo klucz.

Natomiast w paśmie między godz. 18 a 20 pojawi się magazyn „Horyzonty Radia Plus”. Będzie audycja muzyczna z konkursami dla słuchaczy. W programie będą poruszane też m.in. tematy społeczne czy też naukowe. – Nad tą audycją jeszcze pracujemy – zaznacza ks. Podstawka.

Na razie rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej się nie zmieni.