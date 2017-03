Radni PiS mają sposób jak narzucić innym temat obrad

Polityka Radni PiS znaleźli sposób na to, by nie mając większości narzucić innym temat obrad. Za każdym razem, gdy większość Rady Miasta zrezygnuje z serii pytań do prezydenta, to mniejszość zażąda nadzwyczajnych obrad, by stawiać pytania. To oficjalna zapowiedź PiS