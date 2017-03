Radni proszą o powstrzymanie wycinki drzew. PiS chciał coś dopisać do apelu

2015 rok. Wycinka drzew przy ul. Krańcowej w Lublinie (fot. AS / archiwum)

Z apelem o jak najszybsze przygotowanie zmiany przepisów mogącej powstrzymać „niekontrolowaną wycinkę drzew” wystąpiła wczoraj do ministra środowiska lubelska Rada Miasta.

Projekt takiego apelu przygotowali radni koalicji Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Lublina. Piszą oni, że szczególnie niebezpieczne jest ich zdaniem „otwarcie drogi prawnej do łatwego pozbywania się drzew z terenów inwestycyjnych pozostających w dyspozycji deweloperów”.

Krytykujący ten dokument radni Prawa i Sprawiedliwości proponowali, by dopisać do apelu informację, że pod rządami prezydenta Lublina wycięto w mieście wiele drzew, m.in. przy skrzyżowaniu Drogi Męczenników Majdanka z ul. Krańcową, na trasie nowego dojazdu do stadionu, czy też w odnawianym Ogrodzie Saskim. Ta propozycja została odrzucona.